GALATASARAY, NDİAYE İLE TRANSFER GÖRÜŞMELERİNE BAŞLANDIĞINI KAP'A BİLDİRDİ
Galatasaray, 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı Osmanlısporlu Badou Ndiaye ile transfer görüşmelerine başlandığını borsaya bildirdi.
Transferin en hızlı takımı olan Galatasaray, en zayıf noktası olan orta saha bölgesine takviye yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Osmanlıspor'da forma giyen yıldız oyuncu Badou Ndiaye ile 7 milyon Euro'ya el sıkıştı.
CİMBOM BORSAYA BİLDİRDİ
Aslan, Başkent ekibinin 26 yaşındaki futbolcusu ile transfer görüşmelerine başlandığını borsaya bildirdi. İşte Cimbom'un KAP bildirisi;
"Ndiaye'nin transferi konusunda futbolcu ve Osmanlıspor Futbol Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Kaynak: haberinburada
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