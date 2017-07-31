Transferin en hızlı takımı olan Galatasaray, en zayıf noktası olan orta saha bölgesine takviye yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Osmanlıspor'da forma giyen yıldız oyuncu Badou Ndiaye ile 7 milyon Euro'ya el sıkıştı.

CİMBOM BORSAYA BİLDİRDİ

Aslan, Başkent ekibinin 26 yaşındaki futbolcusu ile transfer görüşmelerine başlandığını borsaya bildirdi. İşte Cimbom'un KAP bildirisi;

"Ndiaye'nin transferi konusunda futbolcu ve Osmanlıspor Futbol Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Kaynak: haberinburada