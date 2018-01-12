GALATASARAY MUSLERA'NIN YEDEĞİNİ BULDU! İŞTE YAPILAN TEKLİF
Galatasaray, genç kaleci Çağlar Akbaba için Karabükspor ile transfer masasına oturdu. Sarı-kırmızılılar genç kaleci için 500 bin euro teklif etti.
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in sol bek takviyesinin ardından düşündüğü genç ve yerli kaleci takviyesi için ilk adım atıldı.
Galatasaray'ın Çağlar Akbaba transferindeki son durum Milli takım havuzunda yer alan ve ileride alatasaray kalesini koruyacak bir file bekçisi isteyen Fatih Terim'in kriterleri doğrultusunda Karabükspor'da forma giyen Çağlar Akbaba için harekete geçildi.
GALATASARAY ÇAĞLAR İÇİN 500 BİN EURO TEKLİF ETTİ
Yapılan ilk görüşmede Galatasaray, 22 yaşındaki genç kaleci için 500 bin euro teklif etti. Karabükspor ise 750 bin euro bonservis bedeli istedi.
Sarı kırmızılı kulüp, Çağlar Akbaba transferinin bitirilmesi halinde sezon başında kadrosuna kattığı Fransız kaleci Cedric Carrasso ile yollarını ayıracak.
BÜLENT TORAMAN, TRANSFERİ DOĞRULADI
beIN Sports canlı yayınına bağlanan Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Bülent Toraman, "Çağlar için teklif geldi. Biz bu teklif için teşekkür ettik kendilerine. Çağlar'ın Karabükspor'da kalmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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