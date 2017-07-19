GALATASARAY, MERT GÜNOK'U KADROSUNA KATMAYA HAZIRLANIYOR
Cenk Gönen'i Malaga'ya yollayan Galatasaray, Bursaspor'da forma giyen eski Fenerbahçeli kaleci Mert Günok ile imza aşamasına geldi.
Cenk Gönen'in Malaga'ya transfer olmasından sonra kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray, Mert Günok ile anlaşmak üzere.
İMZA AN MESELESİ
Sarı kırmızılı yönetim, Bursaspor forması giyen Mert ile imza aşamasına geldi. 28 yaşındaki Mert, geçen sezon Yeşil-Beyazlılarla 7 maça çıktı. Mert, daha önce, Sarı-Kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giydi.
Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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