Galatasaray Mariano transferini bitirdi! Sarı-kırmızılılar, Sevilla'da forma giyen Brezilyalı futbolcuyla anlaştığını resmen duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Mariano Ferreira Filho ve kulübü Sevilla FC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.000.000 Euro net tutarında transfer bedeli ödenecektir.

500 BİN EURO DAHA ÖDEME YAPILABİLİR

Ayrıca, bonuslara istinaden maksimum 500.000 Euro (net) olmak üzere aşağıdaki şekilde ödeme yapılacaktır:

Kulübümüzün 2018-2019 veya 2019-2020 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı bir dönem için 250.000 Euro net, futbolcunun ilk 11'de forma giyeceği kırkıncı resmi müsabakaya istinaden 250.000 Euro net.

YILLIK 2.3 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 3 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2017-2018 sezonu için 2.300.000 EURO net sabit transfer ücreti2018-2019 sezonu için 2.300.000 EURO net sabit transfer ücreti2019-2020 sezonu için 2.300.000 EURO net sabit transfer ücreti

Buna ek olarak Futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 Euro prim ödeyecektir. İlaveten, sözleşme süresince şampiyonluğun kazanıldığı her bir sezonda oyuncuya hak etmiş olduğu puan başı primlerin %25'i tutarında prim ek olarak ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: haberinburada