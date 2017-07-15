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GALATASARAY, MARİANO FİLHO'NUN TRANSFERİNİ KAP'A BİLDİRDİ


Galatasaray, Mariano Filho'nun Transferini KAP'a Bildirdi
Tarih : 15 Temmuz 2017, 19:20
Puan Ver : Galatasaray, Mariano Filho'nun Transferini Kap'a Bildirdi(6/10)2

Galatasaray, Sabri Sarıoğlu'nun yerini doldurdu. Sarı-kırmızılılar, Sevilla'da forma giyen sağ bek oyuncusu Mariano'nun transferi için İspanyol ekibiyle görüşmelere başladığını borsaya bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Mariano Ferreira Filho'nun kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Sevilla FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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