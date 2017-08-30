GALATASARAY, MANCHESTER CİTY'DEN ESKİ OYUNCUSU JASON DENAYER'İ KİRALADI
Galatasaray, Jason Denayer transferinde mutlu sona ulaştı. beIN Sports'un haberine göre; Galatasaray, Jason Denayer için kulübü Manchester City ile kiralık anlaşmasına vardı.
"KENDİ İŞİNİ KENDİN HALLET JASON"
Galatasaray'a gelmek için haber gönderen Denayer'e, "Kendi işini kendin hallet. Biz seni kadromuzda görmek istiyoruz ama kulübün yüksek bonservis bedeli istiyor" denilmişti.
CENK ERGÜN DE RESMEN AÇIKLAMIŞTI
Sportif direktör Cenk Ergün de, "Denayer bize dönmek istiyor. Biz de onu almak istiyoruz" diyerek bu transfer için istekli olduklarını açıklamıştı.
İLLE DE GALATASARAY
Brighton, Wolfsburg, Real Betis, Girona, Levante, Bordeaux ve Standart Liege'in transfer teklifini geri çevirerek Manchester City ile görüşmelerini sürdüren Denayer, "Kariyerime Galatasaray'da devam etmek istiyorum, bu konuda son derece kararlıyım. İstanbul'da alışkın olduğum bir yaşam ve çevrem var, bu konuda sizden anlayış bekliyorum. Galatasaray'dan başka bir kulüpte forma giymek istemiyorum" demişti.
Kaynak: haberinburada
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