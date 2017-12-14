GALATASARAY, MANCHESTER CİTY İLE MASAYA OTURUYOR
Galatasaray, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Jason Denayer'in bonservisini almak için İngiliz ekibi Manchester City ile görüşmelere başlayacak.
Manchester City'den kiralanan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Denayer konusunda flaş bir hamle yapılacak.
G.Saray'ın ocak ayında İngiliz ekibiyle masaya oturacağı öğrenildi. City ile 2020'ye kadar mukavelesi bulunan futbolcunun da İstanbul'da kalmak istediği belirtildi. City'nin yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi beklenmiyor.
YİNE SAĞ BEKTE OYNAYACAK
Akşam'ın haberine göre; sezon başından beri savunmanın göbeği ve sağ bekte görev yapan Belçikalı, tam bir joker. Bu hafta oynanancak Malatya sınavında Mariano'nun sakatlığı sebebiyle yine sağ bekte oynaması bekleniyor.
Tudor'un yönetime sunduğu raporda kalması istendi. Ancak yüksek bir bonservis istenirse, bu transferden kesinlikle vazgeçilecek.
Kaynak: haberinburada
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