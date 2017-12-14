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Galatasaray, Manchester City ile masaya oturuyor

GALATASARAY, MANCHESTER CİTY İLE MASAYA OTURUYOR

Galatasaray, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Jason Denayer'in bonservisini almak için İngiliz ekibi Manchester City ile görüşmelere başlayacak.

Tarih : 14 Aralık 2017, 02:00
Puan Ver : Galatasaray, Manchester City İle Masaya Oturuyor(9/10)5

Manchester City'den kiralanan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Denayer konusunda flaş bir hamle yapılacak.

G.Saray'ın ocak ayında İngiliz ekibiyle masaya oturacağı öğrenildi. City ile 2020'ye kadar mukavelesi bulunan futbolcunun da İstanbul'da kalmak istediği belirtildi. City'nin yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi beklenmiyor.

YİNE SAĞ BEKTE OYNAYACAK

Akşam'ın haberine göre; sezon başından beri savunmanın göbeği ve sağ bekte görev yapan Belçikalı, tam bir joker. Bu hafta oynanancak Malatya sınavında Mariano'nun sakatlığı sebebiyle yine sağ bekte oynaması bekleniyor.

Tudor'un yönetime sunduğu raporda kalması istendi. Ancak yüksek bir bonservis istenirse, bu transferden kesinlikle vazgeçilecek.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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