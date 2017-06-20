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galatasaray maicon için teklif yükseltti!

GALATASARAY MAİCON İÇİN TEKLİF YÜKSELTTİ!

Forvet hattını Gomis, orta sahayı da Belhanda ile takviye eden Galatasaray'da rota stoper transferine kırıldı. Bu pozisyon için en öncelikli isim; Sao Paulo'dan Maicon.

Tarih : 20 Haziran 2017, 11:38
Puan Ver : Galatasaray Maicon İçin Teklif Yükseltti!(8/10)9


28 yaşındaki stoper için 6,5 milyon Euro'dan teklif vermeye başlayan G.Saray, Brezilya ekibinden kabul görmeyine fiyat artırımına gitti. Teklifini 7 milyon Euro'ya çıkaran sarı kırmızılı takım yine olumlu yanıt alamadı.



Edinilen son bilgiye göre Galatasaray bir kez daha teklif artırdı. 1.91'lik savunmacı için 7 milyon Euro bonservis önereden G.Saray 1 milyon Euro'lukda bonus sundu. Bonusun detayının ise oyuncunun çıkacağı ilk 11 sayısına bağlanacağı belirtildi.



 



kaynak:sabah








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