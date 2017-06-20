Forvet hattını Gomis, orta sahayı da Belhanda ile takviye eden Galatasaray'da rota stoper transferine kırıldı. Bu pozisyon için en öncelikli isim; Sao Paulo'dan Maicon.



28 yaşındaki stoper için 6,5 milyon Euro'dan teklif vermeye başlayan G.Saray, Brezilya ekibinden kabul görmeyine fiyat artırımına gitti. Teklifini 7 milyon Euro'ya çıkaran sarı kırmızılı takım yine olumlu yanıt alamadı.



Edinilen son bilgiye göre Galatasaray bir kez daha teklif artırdı. 1.91'lik savunmacı için 7 milyon Euro bonservis önereden G.Saray 1 milyon Euro'lukda bonus sundu. Bonusun detayının ise oyuncunun çıkacağı ilk 11 sayısına bağlanacağı belirtildi.







kaynak:sabah