GALATASARAY MAÇINDA YÜREKLER AĞZA GELDİ! YILDIZ FUTBOLCU ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Kasımpaşa-Galatasaray arasında oynanan mücadelenin 7. dakikasında Bafetimbi Gomis baygınlık geçirerek yere yığıldı.
Spor Toto Süper Ligde Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu.
Zorlu mücadelenin 7. dakikasında Galatasaray'ın golcü futbolcusu Bafatimbi Gomis Kasımpaşa ceza sahası içinde bir an da yerde kaldı.
Yıldız futbolcuya ilk müdahaleyi takım arkadaşları yaptı.
Sağlık ekibinin oyun alanına girmesinin ardından golcü futbolcuya gerekli müdahale yapıldı.
BURNU KANADI
Yıldız futbolcunun ayağa kalkmasının ardından burnunun kanadığı görüldü. Sağlık ekibi oyuna devam etmemesi için gerekli uyarıları yaptığı Bafetimbi Gomis, oyuna devam etmek istediğini dile getirdi ve tekrar sahaya döndü.
GEÇİCİ ŞUUR KAYBI YAŞAYABİLİYOR
Gomis, daha önce birkaç kez aynı durumu yaşamıştı. Zaman zaman bayılma atakları geçiren Fransız oyuncuya vazovagal senkop teşhisi konmuştu. Gomis aşırı nem, sıcaklık ya da stres anlarında geçici olarak şuur kaybı yaşayabiliyor.
KULÜP DOKTORU YENER İNCE: BAYILMALAR OLABİLİR
Galatasaray'ın kulüp doktoru Yener İnce, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Hem Fransa hem İngiltere'de oynarken sağlık kontrollerinin tüm detayları elimizde. Fransa, İngiltere ve UEFA nezdindeki bütün karşılaşmalarda oynayabilir raporları var. Oyuncunun herhangi bir dönemde bayılmalar yaşaması kuvvetle muhtemel, bu normal. Sağlık durumunu biliyoruz. Futbol oynamasına engel olacak kalp hastalığı ortaya konmamış. Bizim çalışmalarımızda da bu bulguya rastlanmamış. Bayılmalar olabilir. Antrenmanda da maçta da bir bayılma yaşaması mümkün. Bize sürpriz tablo olmayacak." demişti.
Kaynak: haberinburada
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