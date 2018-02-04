Sivasspor'un 56. dakikada Galatasaray karşısında penaltı kazandı. Pozisyonun ceza alanında olup olmadığı tartışma yarattı.

Galatasaray'ın deplasmanda Sivasspor ile oynadığı mücadelenin 56. dakikasında Sivasspor penaltı kazandı, sarı-kırmızılı oyuncular itirazlarda bulundu.

Bu dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Sivasspor atağında Bifouma ceza alanına sokulmak isterken, Denayer'in müdahalesi ile yerde kaldı. Fırat Aydınus önce oyunu devam ettirdi, ardından yardımcısı Aleks Taşçıoğlu'nun uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi.

Topun arkasına gelen Arouna Kone, yaptığı vuruşla ağları sarstı ve takımını 2-0 üstünlüğe taşıdı.

POZİSYON İÇERDE Mİ, DIŞARDA MI?

Öte yandan Denayer'in yaptığı müdahalenin ceza alanı içinde olup olmadığı da tartışma yarattı. Galatasaray taraftarları sosyal medyada pozisyonun dışarıda olduğu yönünde itirazlarda bulundu.

Kaynak: haberinburada