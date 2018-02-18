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Galatasaray maçında Halis Özkahya'dan çok tartışılacak karar!

GALATASARAY MAÇINDA HALİS ÖZKAHYA'DAN ÇOK TARTIŞILACAK KARAR!

Kasımpaşa-Galatasarya maçında ilk yarının son dakikalarında hakem Halis Özkahya çok tartışılacak bir penaltı kararı verdi.

Tarih : 18 Şubat 2018, 22:30
Puan Ver : Galatasaray Maçında Halis Özkahya'dan Çok Tartışılacak Karar!(7/10)3

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın son saniyelerinde çalan penaltı düdüğü tartışma yarattı.

Kasımpaşalı Olivier Veigneau, maçın 45+1. dakikasında topla birlikte ceza sahasına girdi. Serdar Aziz'in müdahalesinin ardından Olivier Veigneau yerde kaldı ve hakem Halis Özkahya, penaltı noktasını gösterdi.

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR UZUN SÜRE İTİRAZ ETTİ

Bu düdüğün ardından Kasımpaşalı futbolcular penaltı kararının doğru olduğunu dile getirirken, Galatasaraylı futbolcular ise itirazlarda bulundular. Ancak hakem Halis Özkahya'nın kararı değişmedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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