GALATASARAY MAÇINDA HALİS ÖZKAHYA'DAN ÇOK TARTIŞILACAK KARAR!
Kasımpaşa-Galatasarya maçında ilk yarının son dakikalarında hakem Halis Özkahya çok tartışılacak bir penaltı kararı verdi.
Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın son saniyelerinde çalan penaltı düdüğü tartışma yarattı.
Kasımpaşalı Olivier Veigneau, maçın 45+1. dakikasında topla birlikte ceza sahasına girdi. Serdar Aziz'in müdahalesinin ardından Olivier Veigneau yerde kaldı ve hakem Halis Özkahya, penaltı noktasını gösterdi.
GALATASARAYLI FUTBOLCULAR UZUN SÜRE İTİRAZ ETTİ
Bu düdüğün ardından Kasımpaşalı futbolcular penaltı kararının doğru olduğunu dile getirirken, Galatasaraylı futbolcular ise itirazlarda bulundular. Ancak hakem Halis Özkahya'nın kararı değişmedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İran'dan İsrail'e Sert Yanıt: Karikatürümsü Bir Sirk İçin Seyirci Arıyorsunuz
- Lezbiyen Çiftin Şoke Eden Evlilik Teklifi Büyük İlgi Çekti
- Motosikletle Gençlerin Arasına Daldı! Feci Kaza Kameraya Yansıdı
- Avm'de Feci Kaza! Annesi Fotoğrafını Çekerken Merdiven Boşluğundan Aşağı Düştü
- Haftada 48 Kişinin Kabul Edildiği Özgürlükler Adası: Coco Plum
Bu Haberle İlgili Yorumlar