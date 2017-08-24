İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın

GALATASARAY LİSELİ GÜLİN'E STANFORD'DAN 1 MİLYON LİRALIK BURS


Galatasaray Liseli Gülin'e Stanford'dan 1 Milyon Liralık Burs
Tarih : 24 Ağustos 2017, 10:00
Puan Ver : Galatasaray Liseli Gülin'e Stanford'dan 1 Milyon Liralık Burs(9/10)5

Gülin Ustabaşı, Galatasaray Lisesi'nden bu yıl 92 not ortalamasıyla mezun oldu. ABD'deki Stanford Üniversitesi'ne lisans eğitimi için başvuran Ustabaşı, 4 yıl için toplam 300 bin dolarlık (1 milyon 50 bin TL) burs almaya hak kazandı.

AİHM YARGICI OLMAK İSTİYOR

Başta görme engelliler olmak üzere dezavantajlı kesimlere ücretsiz İngilizce ve Fransızca öğreten başarılı öğrenci, kabul almasında kendisinden istenen yazılardaki yanıtlarının çok etkili olduğunu söylüyor. Ustabaşı, felsefe eğitiminin ardından hukuk okuyarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) yargıç olarak yer almak istiyor. Gülin, Stanford'a kabul edilme sürecini Hürriyet'e şöyle anlattı:

10 YAŞINDAN BERİ FELSEFEYLE İLGİLENİYORUM

"Felsefeyle 10 yaşından beri ilgileniyorum. O yaşlardayken küçük küçük denemeler yazıyordum. Galatasaray Lisesi'nde çeşitli yarışmalara katıldım. Son olarak TÜBİTAK tarafından desteklenen Konya Bilim Merkezi Sosyal Bilimler Yarışması'nda felsefe dalında yazdığım bir denemeyle birincilik aldım.

Stanford, ABD dışından gelen öğrencilere az burs vermesiyle tanınıyor. Bu nedenle başvururken bazı arkadaşlarım zaman kaybettiğimi söyledi. Başvurularımla ilgili her şeyi ben yaptım. İnternetten takip ettim. İletişimi kurdum, özel bir danışmanlık almadım. Stanford, ABD'de en fazla 'essay/kompozisyon' isteyen üniversitelerden biri. Benden dört yazı istediler. Yanıtlarımı beğendiklerini söylediler." Kaynak: Hürriyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Liseli  Gülin  E  Stanford  Dan  1  Milyon  Liralık  Burs    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER