

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kulüp, Norveç'in Molde takımından 24 yaşındaki sağ bek oyuncusu Martin Linnes'i transfer etti. 3.5 yıllığına anlaşma sağlayan Galatasaray, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla Linnes'in alacağı ücreti de açıkladı.







Galatasaray Sportif AŞ'nin, KAP'a gönderdiği açıklama şöyle:







"Profesyonel futbolcu Martin Linnes ve kulübü Molde FK ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, oyuncunun eski kulübüne net 2.000.000 Euro tutarında bonservis ücreti ve 500.000 Euro ile sınırlı kalmak şartı ile oyuncunun ilk 11 de yer aldığı her 20 resmi maç tamamlandığında ekstra 100.000 Euro ödenecektir (Herhalukarda 100 resmi maç sonrası Galatasaray, oyuncunun eski kulübüne bir ödeme yapmayacaktır).







Oyuncunun kendisiyle ise 3,5 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır:







2015-2016 sezonu 2.yarısı için: net 475.000 Euro sabit transfer ücreti ve 10.000 Euro maç başı ücreti (maç başı ücreti Süper Lig, Süper Kupa ve UEFA müsabakaları için hesaplanır ve 12. maç sonrası tahakkuk etmeye başlar)







2016-2017 sezonu için: net 950.000 Euro sabit transfer ücreti ve 10.000 Euro maç başı ücreti (maç başı ücreti Süper Lig, Süper Kupa ve UEFA müsabakaları için hesaplanır ve 25. maç sonrası tahakkuk etmeye başlar)







2017-2018 sezonu için: net 950.000 Euro sabit transfer ücreti ve 10.000 Euro maç başı ücreti (maç başı ücreti Süper Lig, Süper Kupa ve UEFA müsabakaları için hesaplanır ve 25. maç sonrası tahakkuk etmeye başlar)







2018-2019 sezonu için: net 950.000 Euro sabit transfer ücreti ve 10.000 Euro maç başı ücreti (maç başı ücreti Süper Lig, Süper Kupa ve UEFA müsabakaları için hesaplanır ve 25. maç sonrası tahakkuk etmeye başlar) ödenecektir."