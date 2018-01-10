GALATASARAY, KWADWO ASAMOAH İÇİN RESMİ TEKLİFİ YAPTI
Galatasaraylı yetkililer, Kwadwo Asamoah için Juventuslu yöneticiler ile bir araya geldi, resmi teklifi yaptı.
Sezon başından bu yana Galatasaray'ın listesinde olan Ganalı oyuncu Kwadwo Asamoah için resmi adımlar atılmaya başlandı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
beIN Sports'un haberine göre; Fatih Terim'in istediği doğrultusunda Galatasaraylı yöneticiler, Juventus kulübüyle bir görüşme gerçekleştirdi. Torino ekibi adına görüşmede Juventus sportif direktörü Fabio Paratici de yer aldı. Galatasaray'ın kurmayları Kwadho Asamoah için tekliflerini Juventus yetkililerine sundu ve beklemeye geçti.
Galatasaray ve Juventus yetkililerinin birkaç gün içinde yeniden bir araya gelerek transferi olumlu ya da olumsuz olarak noktalaması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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