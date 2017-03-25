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galatasaray kulübü mali genel kurul toplantısı başladı!

GALATASARAY KULÜBÜ MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI BAŞLADI!

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı başladı.

Tarih : 25 Mart 2017, 12:16
Puan Ver : Galatasaray Kulübü Mali Genel Kurul Toplantısı Başladı!(6/10)5


Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı başladı. Başkan Dursun Özbek, konuşmasında " Galatasaray'ın Avrupa Kupaları'na katılmakla ilgili herhangi bir sorunu yok" açıklamasında bulundu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin Kemerburgaz'a taşınacağını açıkladı.



 



kaynak:sabah








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