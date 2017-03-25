GALATASARAY KULÜBÜ MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI BAŞLADI!
Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı başladı.
Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı başladı. Başkan Dursun Özbek, konuşmasında " Galatasaray'ın Avrupa Kupaları'na katılmakla ilgili herhangi bir sorunu yok" açıklamasında bulundu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin Kemerburgaz'a taşınacağını açıkladı.
kaynak:sabah
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