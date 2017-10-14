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Galatasaray, Konyaspor'u Deplasmanda 2-0 Mağlup Etti

GALATASARAY, KONYASPOR'U DEPLASMANDA 2-0 MAĞLUP ETTİ


Galatasaray, Konyaspor'u Deplasmanda 2-0 Mağlup Etti
Tarih : 14 Ekim 2017, 22:20
Puan Ver : Galatasaray, Konyaspor'u Deplasmanda 2-0 Mağlup Etti(8/10)4

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından lider Galatasaray, 8. hafta maçında Atiker Konyaspor'a konuk oldu. Konyaspor taraftarları ceza nedeniyle tribündeki yerini alamazken Galatasaray taraftarı misafir tribünde takımını destekledi.

GALATASARAY MAÇA 11 YABANCIYLA BAŞLADI

Karşılaşmaya 11 yabancı oyuncuyla çıkan sarı-kırmızılı ekip, Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı ve bir lig maçına 11 yabancıyla çıkan ilk Türk takımı oldu. Karşılaşmanın 32. dakikasında Igor Tudor, Garry Rodrigues'i oyundan alıp Selçuk İnan'ı sahaya sürdü.

Temposuz geçen ilk yarıda her iki takım da rakip kalede pozisyon bulmakta zorlanırken ikinci yarıda Galatasaray açıldı.

SELÇUK'UN UZUN TOPUNDA GOMİS GOLÜ ATTI

Dakikalar 54'ü gösterdiğinde Selçuk, gönderdiği uzun topta Gomis'i buldu. Bafetimbi Gomis, çok sert bir şutla Atiker Konyaspor kalesini avladı ve Galatasaray, Fransız golcüsüyle öne geçti.

77. dakikada ise ceza sahasına giren Gomis, Ali Turan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Gomis, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Galatasaray, kalan sürede başka gol sesi çıkmayan maçta rakibini deplasmanda 2-0 mağlup ederken Bafetimbi Gomis de attığı gollerle çıktığı 8 maçta 9 gole ulaştı.

GALATASARAY EN YAKIN RAKİBİNE 6 PUAN FARK ATTI

Bu galibiyetle puanını 22'ye yükselten Galatasaray, en yakın rakipleri Göztepe ve Başakşehir'in 6 puan önünde liderlik koltuğundaki yerini sağlama aldı. Galatasaray ayrıca 8. hafta sonunda son şampiyon Beşiktaş'la arasındaki puan farkını da 8'e yükseltti. Sarı-kırmızılı ekip, bir maçı eksik olan Fenerbahçe'nin 11 puan önünde yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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