GALATASARAY KAZANMADAN KASAYI DOLDURDU
Fenerbahçe derbisinden 1 puan çıkaran Galatasaray, kombine ve ürün satışıyla 8 milyon TL'yi kasaya koydu.
Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşması da dahil olmak üzere çıkardığı 3 maçlık kombinelerden 8 milyon TL kazandı.
Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Alanya maçlarının biletlerini üçlü paket halinde satışa sunan Galatasaray yönetimi, bu sayede 6 milyon TL sıcak parayı kasasına koydu.
FORMA KALMADI
Dursun Özbek döneminde ilk kez localar ve VIP dahil satışa çıkan tüm koltuklar alıcısını buldu. GS Store mağazalarında satış patlaması yaşandı ve XL beden forma kalmadı.
Dün Türk Telekom Stadı'ndaki GS Store'da 2 milyon TL'ye yakın rekor satış yapıldı. Taraftarın yoğun ilgisi nedeniyle stattaki GS Store'da kasa sayısı 22'den 35'e çıkartıldı. Galatasaray böylece 3 maçlık kombine ve GS Store gelirleriyle birlikte 8 milyon TL'lik parayı kasasına koydu.
Kaynak: haberinburada
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