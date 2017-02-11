GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın tüm detayları!
Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Zorlu maç beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.
kaynak:habertürk
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