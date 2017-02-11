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Galatasaray - Kayserispor Maçı Hangi Kanalda?
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Galatasaray - Kayserispor maçı hangi kanalda?

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın tüm detayları!

Tarih : 11 Şubat 2017, 11:37
Puan Ver : Galatasaray - Kayserispor Maçı Hangi Kanalda?(9/10)8


Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Zorlu maç beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.



 



kaynak:habertürk








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