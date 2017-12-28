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Galatasaray kariyeri tek maçla bitti

GALATASARAY KARİYERİ TEK MAÇLA BİTTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takıma katıldığı günden bu yana sadece Sivas Belediyespor maçında forma giyen Cedric Carrasso'yu takımdan gönderiyor.

Tarih : 28 Aralık 2017, 20:40
Puan Ver : Galatasaray Kariyeri Tek Maçla Bitti(10/10)6

Galatasaray'da Fatih Terim'in gelişinin ardından taşlar yerinden oynamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda üzeri çizilen son isim, yaz döneminde sürpriz şekilde transfer edilen kaleci Cedric Carrasso oldu. Fransız file bekçisi, 14 kişilik yabancı kontenjanı yüzünden gönderiliyor. Teknik direktör Fatih Terim'in yapılacak yabancı transfere yer açmak için bu kararı aldığı belirtildi. Tecrübeli teknik adam son oynanan kupa maçında da kaleyi Eray İşcan'a teslim etmişti.

EN ZAYIF HALKA CARRASSO

Galatasaray'ın 14 kişilik yabancı listesinde Muslera, Carrasso, Mariano, Maicon, Denayer, Linnes, Latovlevici, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Donk, Gomis bulunuyor. Yapılacak her yabancı transferi için bir isim göndermek zorunda... Carrasso'nun, yaşı ve maliyeti yüzünden en zayıf halka olarak belirleneceği belirtildi. Galatasaray devre arasında yapacağı sol bek transferine kontenjan açmak için Fransız eldiveni gözden çıkaracak.

Lisans çıkarılmayan de Jong'a da kampta bir şans verilecek.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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