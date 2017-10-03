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GALATASARAY, KARABÜKSPOR MAÇINDAKİ OLAYLAR SEBEBİYLE PFDK'YA SEVK EDİLDİ


Galatasaray, Karabükspor Maçındaki Olaylar Sebebiyle PFDK'ya Sevk Edildi
Tarih : 03 Ekim 2017, 19:30
Puan Ver : Galatasaray, Karabükspor Maçındaki Olaylar Sebebiyle Pfdk'ya Sevk Edildi(9/10)5

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Karabükspor maçı sebebiyle sarı-kırmızılı ekibin PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

SAHA OLAYLARI NEDENİYLE PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 30.09.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KARDEMİR KARABÜKSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray, evinde ağırladığı Karabükspor'u duraklamalarda Maicon'un attığı golle 3-2 mağlup etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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