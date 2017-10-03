GALATASARAY, KARABÜKSPOR MAÇINDAKİ OLAYLAR SEBEBİYLE PFDK'YA SEVK EDİLDİ
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Karabükspor maçı sebebiyle sarı-kırmızılı ekibin PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
SAHA OLAYLARI NEDENİYLE PFDK'YA SEVK EDİLDİ
Yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 30.09.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KARDEMİR KARABÜKSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray, evinde ağırladığı Karabükspor'u duraklamalarda Maicon'un attığı golle 3-2 mağlup etmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar