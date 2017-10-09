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Galatasaray Kalecisi Muslera, Konyaspor Maçına Tek Antrenmanla Çıkacak
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GALATASARAY KALECİSİ MUSLERA, KONYASPOR MAÇINA TEK ANTRENMANLA ÇIKACAK


Galatasaray Kalecisi Muslera, Konyaspor Maçına Tek Antrenmanla Çıkacak
Tarih : 09 Ekim 2017, 19:20
Puan Ver : Galatasaray Kalecisi Muslera, Konyaspor Maçına Tek Antrenmanla Çıkacak(5/10)1

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bolivya ile karşılaşacak olan Uruguay'da çarşamba günkü maçta kaleyi Muslera koruyacak.

Deneyimli kaleci, karşılaşmanın ardından Uruguay'dan hareket ederek aktarmalı olarak İstanbul'a gelecek. Cuma günü takımla çalışmalara katılması beklenen Muslera, Atiker Konyaspor mücadelesine tek antrenmanla çıkacak.

MUSLERA SIK SIK BU SORUNU YAŞIYOR

Galatasaray kariyeri boyunca milli maç dönüşlerinde birçok kez benzer durumu yaşayan Muslera, bu tarz uzun yolculukların kendisi için büyük bir sorun oluşturmadığını söylemişti.

YORGUN OLMASINA KARŞIN OYNAYACAK

Teknik direktör Igor Tudor'un Muslera ile sık sık iletişime geçerek durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Hırvat teknik adam, Muslera'nın yorgun dönecek olmasına karşın sahada yer alması gerektiğini belirtti.Uruguaylı kaleci de Atiker Konyaspor maçında takımın kendisine ihtiyaç duyacağını bildiğini ve sahada en iyi performansı ortaya koymak için mücadele vereceğini söylediği ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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