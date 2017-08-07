Sol bek bölgesi için takviye yapmak isteyen Galatasaray, Juventus'ten Kwadwo Asamoah ile anlaştı. Sarı-Kırmızılılar, transfer için Juventus ile görüşmelere başladı.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray bir transferde daha sona geldi.

OYUNCUYLA ANLAŞMAYA VARILDI

Daha önce Gomis, Belhanda, Maicon, Mariano ve Ndiaye'ye imza attıran sarı kırmızılılar bu kez de Juventuslu Asamoah transferini bitirmek üzere. Oyuncu ile anlaşmaya varan Galatasaray oyunucunun kulübü Juventus ile görüşmelere başladı.

Kaynak: haberinburada