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Galatasaray, Juan Bernat İçin Bayern Münih'e Teklif Yaptı
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Galatasaray, Juan Bernat İçin Bayern Münih'e Teklif Yaptı

GALATASARAY, JUAN BERNAT İÇİN BAYERN MÜNİH'E TEKLİF YAPTI

Sol bek arayan Galatasaray, Bayern Münih'te forma şansı bulamayan Juan Bernat için 6 aylık kiralama teklifinde bulundu.

Tarih : 30 Ocak 2018, 10:00
Puan Ver : Galatasaray, Juan Bernat İçin Bayern Münih'e Teklif Yaptı(8/10)4

Sol bek transferi için az zamanı kalan ve Kwadwo Asamoah için Juventus'un inadını bir türlü kıramayan Galatasaray, listesindeki alternatif isimlerin başında gelen Juan Bernat'a yöneldi. Asamoah'ta son bir kez şansını deneyecek olan sarı-kırmızılı idareciler, bir yandan da Bernat için girişimde bulundu. Bayern Münih'te forma şansı bulamayan İspanyol sol beki kiralamayı hedefleyen Aslan, Alman kulübüne yarım sezon için 1 milyon Euro'luk teklifte bulundu.

BU SEZON 3 MAÇTA OYNADI

Badou Ndiaye için İngiliz kulübü Stoke City ile anlaşmak üzere olan ve bu transferden 16 milyon Euro bekleyen Galatasaray yönetimi, 24 yaşındaki oyuncuya ise 6 aylığına 1 milyon Euro önerdi. Bu sezon yaşadığı bağ sakatlığı nedeniyle 132 gün sahalardan uzak kalan ve sadece 3 maçta 209 dakika süre alan Bernat'ın kendisini başka bir takımda göstermek istediği ve bu nedenle yapılan teklife sıcak baktığı kaydedildi. Teknik direktör Fatih Terim'in transferine onay verdiği Bernat için sarı-kırmızılı yetkililerin Almanya'ya gideceği gelen haberler arasında.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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