GALATASARAY JAPONYA'DA REYTİNG REKORU KIRIYOR
Nagatomo'nun Galatasaray'a transferi, kulübün Uzakdoğu'daki popülaritesini tekrar arttırdı. Japonya'da Cim Bom'un maçları yayınlanıyor ve oldukça yüksek reyting alıyor.
Devre arasında Inter'den Nagatomo'yu kiralayan Galatasaray'ın bu hamlesi, şu ana kadar hem saha içi hem de saha dışında tam isabet sağladı.
Cim Bom'un sol bek sorununu geçici de olsa çözen 31 yaşındaki futbolcunun transferi, ülkesi Japonya'da da geniş yankı uyandırdı. İmza gününden beri Cim Bom'a yoğun ilgi gösteren Japonlar, artık Galatasaray'ın maçlarını da takip ediyor.
REYTİNG PATLAMASI YAŞATTI
Aslan'ın ligde son oynadığı 5-0'lık Bursaspor ve 7-0'lık Karabük maçlarının Japonya'da yayınlandığı ve oldukça iyi reytingler aldığı belirtiliyor. Eğer tecrübeli futbolcunun bonservisi sezon sonunda alınırsa, yaz döneminde Uzakdoğu'ya bir turnuva için gidilebileceği ifade ediliyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bakan'dan Deprem Uyarısı: Hükümetin Bir Bakanı Olarak Tedirginim!
- Tecavüz Sanığı Polise Verilen Beraat Kararında Skandal Gerekçe: Mağdurun Telefonunda Çok Sayıda Erkek Numarası Var
- Sp Lideri, İngiliz Eşiyle İlgili Soruya İlk Kez Yanıt Verdi
- İtfaiye Çalışanları Adalet Bakanı Gül'ü Anlamlı Türküyle Karşıladı
- Putin'den Türkiye Yorumu: Anlaşmalarımız İşe Yarıyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 15 Yaşından Küçüklerle Cinsel Temas Tecavüz Kapsamına Alınıyor
- Cani Anne Elleriyle Teslim Etti, Sevgilisi Tecavüz Etti
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
Bu Haberle İlgili Yorumlar