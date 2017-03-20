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galatasaray istifayı borsaya bildirdi

GALATASARAY İSTİFAYI BORSAYA BİLDİRDİ

Galatasaray Kulübü, Levent Nazifoğlu'nun istifasını borsaya bildirdi.

Tarih : 20 Mart 2017, 16:57
Puan Ver : Galatasaray İstifayı Borsaya Bildirdi(8/10)7


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Levent Nazifoğlu 20.03.2017 tarihi itibariyle, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulumuz istifa ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi kapsamında, yasal şartları haiz, yeni bir üye seçip ilk genel kurulun onayına sunacaktır" denildi.



 



kaynak:sabah








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