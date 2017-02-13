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galatasaray, israil deplasmanında

GALATASARAY, İSRAİL DEPLASMANINDA

Sarı-kırmızılı erkek voleybol takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında yarın İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'e konuk olacak.

Tarih : 13 Şubat 2017, 16:10
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Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla karşılaşacak.



Uluslararası Hadar Yosef Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.



Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda rakibine üstünlük sağlayarak 1 Mart Çarşamba günü sahasında oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi avantaj yakalamak istiyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Galatasaray  İsrail  Deplasmanında    haber

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