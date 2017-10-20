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Galatasaray İsmini Değiştirsin Diyen Devlet Bahçeli'ye Cevap, Ergin Ataman'dan Geldi

GALATASARAY İSMİNİ DEĞİŞTİRSİN DİYEN DEVLET BAHÇELİ'YE CEVAP, ERGİN ATAMAN'DAN GELDİ

Galatasaray'ın eski koçu Ergin Ataman, "G.Saray adını değişirsin, 11 yabancıyla mı oynanır" diyen Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi: Sorun G.Saray'da değil, dün de Fenerbahçe Türk oynatmadı.

Tarih : 20 Ekim 2017, 16:10
Puan Ver : Galatasaray İsmini Değiştirsin Diyen Devlet Bahçeli'ye Cevap, Ergin Ataman'dan Geldi(6/10)2

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ın Atiker Konyaspor deplasmanına 11 yabancı ile çıkmasını eleştirdi. Basın mensupları ile yaptığı sohbet toplantısında futbola da değinen Bahçeli, ilk 11'inde yerli futbolcu bulunmayan Sarı Kırmızılılar'ı "Galatasaray ismini değiştirsin. Böyle takım mı olur canım?" sözleriyle eleştirmişti.

Galatasaray'ın eski koçu Ergin Ataman ise konuya dair bir açıklamada bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"FENERBAHÇE 1 SANİYE BİLE OYNATMADI"

"Değerli devlet büyüğümüz Sayın Devlet Bahçeli Galatasaray'ın ilk 11'inde Türk oyuncu olmamasıyla ilgili ağır bir eleştiri yapmış. Bir süredir İtalya'dayım ve dün akşam Euroleague Olympia Milano - Fenerbahçe Doğuş maçını izledim. Kadrosunda Sinan, Melih, Barış gibi Türkiye Milli Basketbol takımının çok önemli parçaları olan 3 milli oyuncusu bulunan Fenerbahçe Doğuş'ta ne yazık ki biri bile, yine 1 saniye süre alamadı. Demek ki sorun sadece futbol ve sadece Galatasaray değil! Ya sporumuzu böyle kabul edeceğiz ya da hep beraber acil bir çözüm üreteceğiz"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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