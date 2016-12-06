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galatasaray ile beşiktaş arasında tarihi anlaşma

GALATASARAY İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA TARİHİ ANLAŞMA

Basketbolda Genç Erkekler Ligi Final Grubu'na kalma şansını kaybeden Galatasaray, üç oyuncusunu bedelsiz olarak Beşiktaş'a kiraladı.

Tarih : 06 Aralık 2016, 16:37
Puan Ver : Galatasaray İle Beşiktaş Arasında Tarihi Anlaşma(0/10)



Basketbolda Genç Erkekler Ligi Final Grubu'na kalma şansını kaybeden Galatasaray, üç oyuncusunu bedelsiz olarak geçici bonservisleriyle Beşiktaş'a verdi.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Genç Takımı'na katılan 1999 doğumlu Alp Aşut, Erol Yiğit Şekeroğlu ve Kerem Akgün'ün, Genç Erkekler Ligi Final Grubu'nda forma giyeceği bildirildi.



Galatasaray Kulübü, Beşiktaş Genç Takımı ile sarı-kırmızılı takımdan ayrılan üç oyuncuya Final Grubu'nda başarılar diledi.



 



kaynak:eurosport









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