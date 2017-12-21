Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon iki kez küme düşen esports takımı, bu kış sezonunda lige katılamayacak. Takım, önümüzdeki yaz tekrar turnuvaya dahil olacak.

Galatasaray Esports takımı geçen sezonun başında kurulmuş ve hayar kırıklığı yaratan bir dönem geçirerek küme düşmüştü. Dursun Özbek'in oğlu Serhat Özbek'in yöneticiliğini yaptığı eSpor takımı yakın zamanda 1905 GSİYAD'a düzenlenen bir törenle devredilmişti.

KIŞ SEZONUNDA OLMAYACAKLAR

1905 GSİYAD'ın devraldığı Galatasaray Esports takımının League Of Legends (LOL) kış dönemi yükselme liginde mücadele etmesi bekleniyordu. Ancak planlama geç yapılınca önemli oyuncular başka takımlara transfer oldu.

"DEVAM EDECEĞİZ"

5mid sitesine açıklama yapan Galatasaray Esports yöneticileri "GSesports kesinlikle devam edecek. Ancak en iyi ve sürdürülebilir sistemi yaratmak adına biraz daha zamana ihtiyacı olacak kuracağımız yapının. Yoksa devam etmeme gibi bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Fanatik'in ulaştığı LOL yöneticileri ise "Sahneden çekilme doğru olmaz. Yaz ligine girme kararı aldılar" şeklinde konuştu.

Galatasaray Esports takımı kurulduğu ilk sezonunda Şampiyonluk Ligi, ardından Yükselme Ligi'nden küme düşmüştü.

Kaynak: haberinburada