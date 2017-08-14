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Galatasaray için İstanbul'a gelen genç yıldız, Getafe'ye transfer oldu

GALATASARAY İÇİN İSTANBUL'A GELEN GENÇ YILDIZ, GETAFE'YE TRANSFER OLDU

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği fakat anlaşamadığı 19 yaşındaki Mathias Olivera, İspanyol ekibi Getafe ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Tarih : 14 Ağustos 2017, 19:00
Puan Ver : Galatasaray İçin İstanbul'a Gelen Genç Yıldız, Getafe'ye Transfer Oldu(10/10)6

Uruguay U20 Milli Takımı'nın önemli futbolcularından biri olarak gösterilen 19 yaşındaki Mathias Olivera ispanyol ekibi Getafe'ye transfer oldu.

RESMİ SİTEDEN DUYURDULAR

Genç yıldız adayı İspanyol kulübüyle yaptığı transfer görüşmelerinden olumlu sonuç alırken Getafe, 6 yıllık anlaşmayı resmi sitesinden duyurdu.

GALATASARAY İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Önceki günlerde Galatasaray için babasıyla birlikte İstanbul'a gelen ancak A Takım'da sürekli oynayamayacağını öğrendikten sonra sarı kırmızılılara imza atmadan ülkesine dönen Olivera, İspanya'da forma giyme kararı aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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