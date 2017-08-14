GALATASARAY İÇİN İSTANBUL'A GELEN GENÇ YILDIZ, GETAFE'YE TRANSFER OLDU
Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği fakat anlaşamadığı 19 yaşındaki Mathias Olivera, İspanyol ekibi Getafe ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.
Uruguay U20 Milli Takımı'nın önemli futbolcularından biri olarak gösterilen 19 yaşındaki Mathias Olivera ispanyol ekibi Getafe'ye transfer oldu.
RESMİ SİTEDEN DUYURDULAR
Genç yıldız adayı İspanyol kulübüyle yaptığı transfer görüşmelerinden olumlu sonuç alırken Getafe, 6 yıllık anlaşmayı resmi sitesinden duyurdu.
GALATASARAY İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞTİ
Önceki günlerde Galatasaray için babasıyla birlikte İstanbul'a gelen ancak A Takım'da sürekli oynayamayacağını öğrendikten sonra sarı kırmızılılara imza atmadan ülkesine dönen Olivera, İspanya'da forma giyme kararı aldı.
Kaynak: haberinburada
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