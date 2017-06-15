

Galatasaray Spor Kulübü'nün İstanbul'daki Riva arazisi için nihai ihale bugün yapıldı. Fema İnşaat-KLV İnşaat İş Ortaklığı ihaleyi kazanırken, ortaklar satış değeri olarak 3 milyar 100 milyon lira taahhüt etti. Şirket payı olarak 1 milyar 178 milyon önerildi. Şirket payının yüzde 20'si Emlak Konut'un, yüzde 80'i ise Galatasaray'ın olacak. Sarı-Kırmızılı kulübün payına 942.4 Milyon TL düşecek







Uzun süredir ihalesi beklenen arsa için yapılan ilk oturumda en yüksek teklif Dap Yapı şirketi Eltes İnşaat'tan gelmişti. Şirket, satış geliri için 1 milyar lira önerdi, şirket payı olarak da yüzde 10'a denk gelen 100 milyon lira teklif etti. İkinci yüksek teklif ise Fema İnşaat-KLV İnşaat İş Ortaklığı'ndan gelmişti.







kaynak:hürriyet