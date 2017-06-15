GALATASARAY İÇİN BÜYÜK GÜN! DEV ARSANIN SAHİBİ BELLİ OLDU
Galatasaray Spor Kulübü'nün İstanbul'daki Riva arazisi için nihai ihale bugün yapıldı.
Galatasaray Spor Kulübü'nün İstanbul'daki Riva arazisi için nihai ihale bugün yapıldı. Fema İnşaat-KLV İnşaat İş Ortaklığı ihaleyi kazanırken, ortaklar satış değeri olarak 3 milyar 100 milyon lira taahhüt etti. Şirket payı olarak 1 milyar 178 milyon önerildi. Şirket payının yüzde 20'si Emlak Konut'un, yüzde 80'i ise Galatasaray'ın olacak. Sarı-Kırmızılı kulübün payına 942.4 Milyon TL düşecek
Uzun süredir ihalesi beklenen arsa için yapılan ilk oturumda en yüksek teklif Dap Yapı şirketi Eltes İnşaat'tan gelmişti. Şirket, satış geliri için 1 milyar lira önerdi, şirket payı olarak da yüzde 10'a denk gelen 100 milyon lira teklif etti. İkinci yüksek teklif ise Fema İnşaat-KLV İnşaat İş Ortaklığı'ndan gelmişti.
kaynak:hürriyet
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