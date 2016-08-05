GALATASARAY İÇİN BEŞİKTAŞ'I REDDETTİ
Aslan'ın yeni kralı Eren Derdiyok, siyah-beyazlılardan gelen teklifi elinin tersi ile itti.
alatasaray'ın Eren Derdiyok transferi ile birlikte forvet hattına önemli bir takviye yaparken 28 yaşındaki golcünün de sarı-kırmızılı formayı giyebilmek için büyük bir fedak,rlık yaptığı ortaya çıktı.
Geçen sezon Kasımpaşa forması ile 32 maça çıkıp 14 gol ve 5 asist ile oynayan Derdiyok için, Mario Gomez'in ayrılması ile birlikte Beşiktaş devreye girdi.
Kasımpaşa yönetimi, golcüsünü karşısına alarak hem kulübün durumunu hem de kendisine talip olan önemli bir takım olduğunu açıklayıp siyah beyazlılardan gelen teklifi aktardı.
Kasımpaşa yönetimi görüşmenin son bölümünde de Eren'e "Seni her h,lük,rda satacağız ama senin de istediğin bir kulübe satmak istiyoruz. Beşiktaş teklif yaptı ne dersin?" sorusu yöneltildi.
Geçen sezonu şampiyon olarak kapatan ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak olan Beşiktaş'ın teklifi Eren tarafından hemen reddedildi. Mario Gomez'in ayrılığı sonrasında direkt oynama fırsatı da olan Eren, Kasımpaşa yönetimine Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul etmek istemediğini belirterek net bir cümle kurdu: "Beşiktaş'a gitmek istemiyorum."
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