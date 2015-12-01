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galatasaray hükmen mağlup sayıldı

GALATASARAY HÜKMEN MAĞLUP SAYILDI

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Galatasaray Kadın Basketbol Takımı´nı Fenerbahçe maçında mevzuata aykırı takım kadrosu ile mücadeleye çıktığı gerekçesiyle hükmen mağlup saydı.

Tarih : 01 Aralık 2015, 10:03
Puan Ver : Galatasaray Hükmen Mağlup Sayıldı(9/10)7


Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Galatasaray Kadın Basketbol Takımı´nı Fenerbahçe maçında mevzuata aykırı takım kadrosu ile mücadeleye çıktığı gerekçesiyle hükmen mağlup saydı.

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynandığı Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında, mevzuata aykırı takım kadrosu ile mücadeleye çıktığı gerekçesiyle TBF tarafından hükmen yenik sayıldı.








Etiketler: Galatasaray  Hükmen  Mağlup  Sayıldı    haber

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