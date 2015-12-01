GALATASARAY HÜKMEN MAĞLUP SAYILDI
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Galatasaray Kadın Basketbol Takımı´nı Fenerbahçe maçında mevzuata aykırı takım kadrosu ile mücadeleye çıktığı gerekçesiyle hükmen mağlup saydı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Galatasaray Kadın Basketbol Takımı´nı Fenerbahçe maçında mevzuata aykırı takım kadrosu ile mücadeleye çıktığı gerekçesiyle hükmen mağlup saydı.
Galatasaray, Fenerbahçe ile oynandığı Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında, mevzuata aykırı takım kadrosu ile mücadeleye çıktığı gerekçesiyle TBF tarafından hükmen yenik sayıldı.
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