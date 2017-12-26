Devre arası kadrosunu takviye etmek isteyen Galatasaray'da, Başkan Dursun Özbek'in, Gençlerbirliği'nin sol beki Uğur Çiftçi ile prensipte anlaştığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTECEK

Özbek'in, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 25 yaşındaki oyuncuya bonservis sorununu kendisinin çözmesini istediği, Uğur'un, alacaklarına karşılık bonservisini isteyeceği ifade edildi.

Bu arada Ukrayna basını, Galatasaray'ın Dinamo Kievli Garmash ile ilgilendiğini iddia etti.

Kaynak: haberinburada