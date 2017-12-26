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Galatasaray hızlı çıktı! İlk transfer tamam

GALATASARAY HIZLI ÇIKTI! İLK TRANSFER TAMAM

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Gençlerbirliği'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Uğur Çiftçi'yle anlaştı.

Tarih : 26 Aralık 2017, 18:00
Puan Ver : Galatasaray Hızlı Çıktı! İlk Transfer Tamam(8/10)4

Devre arası kadrosunu takviye etmek isteyen Galatasaray'da, Başkan Dursun Özbek'in, Gençlerbirliği'nin sol beki Uğur Çiftçi ile prensipte anlaştığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTECEK

Özbek'in, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 25 yaşındaki oyuncuya bonservis sorununu kendisinin çözmesini istediği, Uğur'un, alacaklarına karşılık bonservisini isteyeceği ifade edildi.

Bu arada Ukrayna basını, Galatasaray'ın Dinamo Kievli Garmash ile ilgilendiğini iddia etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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