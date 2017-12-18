Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un geleceği belli oldu. Sarı Kırmızılı yönetim, Tudor ile yollarını ayırma kararı aldı. Yeni hoca arayışları için düğmeye basan yönetim, en son Çaykur Rizespor'da görev alan Hikmet Karaman için düğmeye bastı.

Karaman'ın İstanbul'a davet edildiği öğrenildi. Tecrübeli hocanın uçak bileti ortaya çıkarken yönetimde bazı isimlerin Hikmet Karaman isminde uzlaşma sağladığı belirtildi.

Kaynak: Ajansspor

Kaynak: haberinburada