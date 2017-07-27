GALATASARAY, HAZIRLIK MAÇINDA ESKİŞEHİRSPOR'U 2-1 YENDİ
Galatasaray ile Eskişehirspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan oynanan maçı Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.
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Eskişehirspor, 45. dakikada Bruno Mezenga'nın golüyle öne geçti. Galatasaray, 57. dakikada Maicon Roque ve 58. dakikada Younes Belhanda'nın golleriyle kazandı.
Mücadele basına ve seyirciye kapalı olarak oynandı.
Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçında 31 Temmuz'da Akhisar ile ardından 5 Ağustos'ta Hertha Berlin ile karşılaşacak.
Kaynak: haberinburada
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