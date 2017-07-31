GALATASARAY, HAZIRLIK MAÇINDA AKHİSAR BELEDİYESPOR'LA 1-1 BERABERE KALDI
Galatasaray, Avusturya kampındaki hazırlık maçında Akhisar Belediyespor'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-Kırmızılıların tek golü 19. dakikada Garry Rodrigues'in ayağından geldi.
Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.
CİMBOM'UN GOLÜ RODRİGUES'TEN
Galatasaray'ın golünü 19. dakikada Garry Rodrigues kaydetti. Belhanda'nın pasında topla buluşan Rodrigues, kaleci Lukas Milan'ın üzerinden topu ağlara gönderdi.
Akhisar'ın golü ise 46'da Soner Aydoğdu'dan geldi.
Kaynak: haberinburada
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