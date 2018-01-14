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Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
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Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti

GALATASARAY, HAGİ'NİN TAKIMI VİTORUL'U 2-0 MAĞLUP ETTİ

Galatasaray, Antalya kampının ilk hazırlık maçında Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Vitorul'u 2-0 yendi.

Tarih : 14 Ocak 2018, 23:30
Puan Ver : Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti(9/10)5

Galatasaray, devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında Romanya ekibi Viitorul'u 2-0 mağlup etti.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesinde Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Galatasaray, eski yıldız oyuncusu Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul ile karşı karşıya geldi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Sarı-kırmızılı ekip, 61'inci dakikada Gary Rodrigues ve 67'nci dakikada Razvan Horj'un kendi kalesine attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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