Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçında Galatasaray evinde Göztepe'yi konuk etti.

İLK GOL GÖZTEPE'DEN

Mücadelenin 9. dakikasında hızlı gelişen Göztepe atağında Castro Maicon'un müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Jahovic topu ağlara gönderdi ve durumu 1-0'a getirdi.

GARY RODRIGUES BERABERLİĞİ GETİRDİ

19. dakikada gelişen Galatasaray atağında Gary Rodrigues, Gomis ile harika bir ver-kaç yaptı ve ceza sahasına girdi. Genç futbolcu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımına beraberliği getirdi: 1-1.

GOMIS GOLE ÇOK YAKLAŞTI

28. dakikada Galatasaray Gomis ile gole çok yaklaştı. Orta alanda kapılan topla hızlı çıkan Fatih Terim'in öğrencileri ilerde muhteşem paslaştı. Gary Rodrigues ceza sahası içinde topu Gomis ile buluşturdu fakat golcü futbolcu Göztepe kalecisi Beto'ya takıldı.

İlk yarının kalan bölümlerinde başka gol olmayınca taraflar soyunma odasına 1-1 beraberlikle gitti.

GALATASAY YASİN ÖZTEKİN İLE ÖNE GEÇTİ

İlk yarıda sakatlanan Gary Rodrigues'in yerine oyuna giren Yasin Öztekin Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti. Sağ kanattan yapılan ortaya Yasin mükemmel yükseldi ve düzgün bir kafa vuruşuyla takımını Göztepe karşısında 2-1 öne geçirdi.

MAICON FRİKİKTEN ATTI

Karşılaşmanın 70. dakikasında Galatasaray ceza sahası ön çizgisine yakın bir mesafeden frikik kazandı. Toğun başına geçen Maicon düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Kaynak: haberinburada