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galatasaray gönderdi bursaspor transferi bitirdi

GALATASARAY GÖNDERDİ BURSASPOR TRANSFERİ BİTİRDİ

Bursaspor aradığı stoperi yakında buldu. Yeşil Beyazlılar dün Galatasaray'la mukavelesi feshedilen Dany Nounkeu ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Kamerunlu futbolcu bugün Bursa'da olacak.

Tarih : 31 Temmuz 2015, 09:23
Puan Ver : Galatasaray Gönderdi Bursaspor Transferi Bitirdi(8/10)10


Bursaspor aradığı stoperi yakında buldu. Yeşil Beyazlılar dün Galatasaray'la mukavelesi feshedilen Dany Nounkeu ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Kamerunlu futbolcu bugün Bursa'da olacak.








Etiketler: Galatasaray  Gönderdi  Bursaspor  Transferi  Bitirdi    haber

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