GALATASARAY GÖNDERDİ BURSASPOR TRANSFERİ BİTİRDİ
Bursaspor aradığı stoperi yakında buldu. Yeşil Beyazlılar dün Galatasaray'la mukavelesi feshedilen Dany Nounkeu ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Kamerunlu futbolcu bugün Bursa'da olacak.
Bursaspor aradığı stoperi yakında buldu. Yeşil Beyazlılar dün Galatasaray'la mukavelesi feshedilen Dany Nounkeu ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Kamerunlu futbolcu bugün Bursa'da olacak.
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