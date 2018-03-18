Derbiyi evde izleyen sarı-kırmızılı ailenin Tolga Ciğerci'nin kaçırdığı gol sonrası yaşadıkları sosyal medyada günün en çok paylaşılanları arasında yerini aldı.

Son dakikaları nefes kesen Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde iki takım da net gol fırsatları yakaladı. Sarı kırmızılı ekibin geliştirdiği atakta Gomis'in pasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin müsait pozisyondaki zayıf vuruşu, savunmadan sektikten sonra kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

GALATASARAY TARAFTARI SAÇ BAŞ YOLDU

Ciğerci'nin son dakikalarda kaçırdığı gol, Galatasaray taraftarına adeta saç baş yoldurttu.

SİNİRİNİ SANDALYEDEN ÇIKARDI

Maçı televizyon başında takip eden Galatasaraylı bir ailenin fertleri Ciğerci'nin golü kaçırmasının ardından evi birbirine kattı. Aile bireylerinden biri sinirini eline geçirdiği sandalyeyi parçalayarak çıkardı. Galatasaraylı ailenin yaşadıkları sosyal medyada derbiye dair paylaşılan videolar arasında yerini aldı.

Kaynak: haberinburada