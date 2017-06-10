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galatasaray golcünün kralını alıyor!

GALATASARAY GOLCÜNÜN KRALINI ALIYOR!

Galatasaray, golcü harekatında Bafetimbi Gomis için temaslarını sürdürmeye devam ederken, bu futbolcunun kulübü Swansea'nın pazarlığa yanaşmaması üzerine yeni arayışlara da başladı.

Tarih : 10 Haziran 2017, 13:31
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Gündeme alınan ilk isim ise Süper Lig'in gol kralı Vagner Love oldu.



Bu sezon 23 gol atarak Aytemiz Alanyaspor'u sırtlayan Brezilyalı futbolcuya hem sarı-kırmızılı yöneticiler hem de teknik direktör Igor Tudor sıcak bakıyor.



Daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelen ancak dönemin hocası Riekerink tarafından veto edilen Love için dolaylı yollardan temaslar başladı.



Sızan bilgilere göre Alanya cephesinden Galatasaray'a olumlu mesajlar geldi.



 



kaynak:sabah








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