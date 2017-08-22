GALATASARAY, GENÇ GOLCÜ VOLKAN PALA'YI VAN BŞB'YE KİRALADI
Galatasaray, büyük beklentiler içinde olduğu 20 yaşındaki genç golcü Volkan Pala'yı, 3. Lig ekibi Van Büyükşehir Belediyespor'a kiraladı.
Transferin hızlı takımı Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-Kırmızılılar, büyük umut beslediği 20 yaşındaki genç golcü Volkan Pala'yı, 3. Lig ekibi Van Büyükşehir Belediyespor'a kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
İşte Cimbom'un KAP açıklaması;
1 YIL VAN'DA OYNAYACAK
"Profesyonel futbolcumuz Volkan Pala'nın 2017-2018 futbol sezonunun sonuna kadar Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Van Büyükşehir Belediyespor tarafından ödenecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Kaynak: haberinburada
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