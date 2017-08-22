Galatasaray, büyük beklentiler içinde olduğu 20 yaşındaki genç golcü Volkan Pala'yı, 3. Lig ekibi Van Büyükşehir Belediyespor'a kiraladı.

Transferin hızlı takımı Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-Kırmızılılar, büyük umut beslediği 20 yaşındaki genç golcü Volkan Pala'yı, 3. Lig ekibi Van Büyükşehir Belediyespor'a kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

İşte Cimbom'un KAP açıklaması;

1 YIL VAN'DA OYNAYACAK

"Profesyonel futbolcumuz Volkan Pala'nın 2017-2018 futbol sezonunun sonuna kadar Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Van Büyükşehir Belediyespor tarafından ödenecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: haberinburada