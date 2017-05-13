GALATASARAY, GAZİANTEP'E 6 EKSİKLE GİDİYOR
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantespor ile deplasmanda oynayacağı maça son antrenmanda sakatlanan Hakan Balta'nın dışında Yasin Öztekin, Lionel Carole, Aurelien Chedjou ve Luis Cavanda ile cezalı Tolga Ciğerci'den yoksun gidecek.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantepspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. İdmanda sağ üst arka adalesinde çekme ve ağrı hisseden Hakan Balta'nın yapılan MR tetkiklerinde birinci derece zorlanma tespit edildi. Tedavisine başlanan başarılı futbolcu, Gaziantepspor maçında forma giyemeyecek.
Ayrıca ayak bileği dış yan bağlarında gerilme olan Yasin Öztekin ve aşil tendonunda gerilme bulunan Lionel Carole, koruma ve tedbir amaçlı olarak Gaziantepspor maçı kamp kadrosunda yer almadı. Hafif sakatlıkları bulunan Aurelien Chedjou ile Luis Cavanda tedbir amaçlı kafileye alınmazken, kırmızı kart cezalısı Tolga Ciğerci de Gaziantep'e götürülmeyen bir diğer isim.
kaynak:sabah
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