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GALATASARAY, FRANSIZ L'EQUİPE DERGİSİNİN BU AYKİ SAYISININ KAPAĞI OLDU


Galatasaray, Fransız L'Equipe Dergisinin Bu Ayki Sayısının Kapağı Oldu
Tarih : 06 Ekim 2017, 18:50
Puan Ver : Galatasaray, Fransız L'equipe Dergisinin Bu Ayki Sayısının Kapağı Oldu(9/10)5

Fransa'nın ünlü spor dergilerinden L'Equipe, bu ayki sayısında kapağı Galatasaray'a ayırdı. Dergi, kapağına futbola Fransa'da başlayan Galatasaray'ın üç yıldızı Younes Belhanda, Sofiane Feghouli ve Bafetimbi Gomis'i koyarak, 'Süper Kaynamış Ekip' manşeti ile yarın yayına çıkacak.

SÜPER LİGDE TOP KOŞTURAN FRANSIZLARA ODAKLANDILAR

Derginin içeriğinde ise Galatasaray'ın Sportif Direktörü Cenk Ergün, Belhanda, Gomis ve kaleci Cedric Carrasso ile röportajlar yer alacak. Fransız dergisi üç yıldızın yanı sıra, Nasri, Valbuena ve Menez'in de Türkiye'de top koşturduğunu ve bu sayıda Süper Lig'de top koşturan Fransızlara ait her şeyin bulunabileceğini duyurdu.

Süper Lig'de bu sezon toplam 14 tane Fransız oyuncu takımlarının başarısı için mücadele ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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