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Galatasaray fırsat tepti!

GALATASARAY FIRSAT TEPTİ!

Galatasaray şampiyonluk yarışındaki rakipleri; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in 2'şer puan kaybettiği haftada Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

Tarih : 04 Şubat 2018, 21:40
Puan Ver : Galatasaray Fırsat Tepti!(7/10)3

Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı.

SİVASSPOR N'DINGA İLE ÖNE GEÇTİ

Sivas'ta ev sahibi ekip 16. dakikada öne geçti. Sol taraftan kullanılan kornere iyi yükselen N'Dinga mükemmel bir kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

EV SAHİBİ EKİP GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Kırmızı-beyazlı ekip 16. dakikada bulduğu golden iki dakika sonra farkı açma şansı yakaladı. Hızlı gelişen ev sahibi ekibin atağında sol kanattan yapılan ortaya Kone vurdu, meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı çıktı.

İLK YARININ SONUNDA GALATASARAY BERABERLİĞİ KAÇIRDI

44. dakikada orta sahada topla buluşan yıldız futbolcu, ceza sahası ön çizgisine kadar geldikten sonra sol ayağıyla uzak direğe kesme bir vuruş çıkardı fakat meşin yuvarlak kale direğinin hemen yanından auta gitti.

İlk yarının kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Sivasspor soyunma odasına 1-0 önde gitti.

SİVASSPOR 57. DAKİKADA FARKI İKİYE ÇIKARDI

Denayer ile mücadele eden Mattias Bjarsmyr ceza sahasında yerde kaldı. Sivasspor penaltı kazandı. Topun başına gelen Kone, Galatasaray karşısında farkı 2'ye çıkardı.

GALATASARAY EREN DERDİYOK İLE FARKI 1'E İNDİRDİ

79. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Gary Rodrigues'in içeri çevirdiği topu Eren Derdiyok tamamladı: 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sivasspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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