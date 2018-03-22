EuroCup Women yarı final turu ilk maçında Galatasaray, İspanyol temsilcisi Perfumerias Avenida ile Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray, mücadeleden 69-62 galip ayrıldı.

Galatasaray, Perfumerias Avenida ile yarı final turu rövanş maçını 28 Mart Perşembe saat 21:30'da Pabellon Arena'da oynayacak.,

MUSTAFA CENGİZ MAÇI TAKİP ETTİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in de izlediği maçta Galatasaray, karşılaşmaya Işıl Alben - Olivia Epoupa - Kaela Davis - Jelena Dubljevic - Gintare Petronyte beşiyle başladı.

Mücadelede ilk sayılar Jelena Dubljevic'in basket faulü ile geldi. Karşılıklı basketlerin üretildiği ilk bölümlerde pota altında Gintare Petronyte ve Ewelina Kobryn'i topla buluşturan Galatasaray, bu pozisyonda etkili oldu. Çeyrekte beş dakika geride kalırken sarı-kırmızılıların 9-7 üstünlüğü vardı. Beş dakikanın ardından oyunda eşitliği yakalayan Perfumerias Avenida skoru dengelemeyi başardı. Allie Quigley ve Kaela Davis ile üst üste skor bulan Galatasaray, son bölümlere önde girse de ilk çeyrek 18-18 eşitlikle tamamlandı.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Perfumerias Avenida ilk bölümlerde öne geçmeyi başarırken Işıl Alben ile skor bulan Galatasaray, yeniden öne geçti. Dört buçuk dakikalık bölüm geride kalırken rakip takım molasına başvurdu (26-25). Mola dönüşünde oyuna müthiş başlayan Galatasaray 8-0'lık seri yakalayarak çeyreğin bitimine iki buçuk dakika kala skoru 34-25'e getirerek rakibine bir mola daha aldırdı. Moladan iyi dönen İspanyol ekibi 5-0'lık seri bularak bitime 20 saniye kala farkı 4'e indirdi: 34-30. Kalan sürede serbest atış çizgisinden Jelena Dubljevic ile 2 sayı bulan ev sahibi, soyunma odasına 36-30 önde girmeyi başardı.

FİNAL PERİYODUNA GALATASARAY 5 SAYI ÖNDE GİRDİ

Üçüncü çeyreğe Galatasaray, Kaela Davis'in orta mesafe isabetiyle başladı. Savunma sertliğini ilk bölümlerde artıran sarı-kırmızılılar hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla da 25. dakikada skoru 42-37'ye taşıdı. Bu bölümün ardından iki ekipten de karşılıklı üç sayılık basketler gelirken çeyrekte son üç dakikaya 47-43 Galatasaray'ın üstünlüğüyle girildi. Koç Marina Maljkovic bitime 02:18 kala molasına başvurdu. Mola dönüşünde Kaela Davis ile çembere giden sarı-kırmızılılar farkı 6'ya çıkardı: 49-43. Kalan sürede karşılıklı basketler geldi ve final periyoduna Galatasaray 53-48 önde girdi.

Dördüncü çeyreğe Jelena Dubljevic'in üst üste 4 sayısıyla giren sarı-kırmızılılar skoru 57-51'e getirdi. Üç dakika geride kalırken koç Marina Maljkovic molasına başvurdu (57-55). Moladan 6-0'lık seriyle dönen ev sahibi, farkı açarken maçın son bölümleri başa baş mücadeleye sahne oldu. Karşılaşmada son üç dakikaya girilirken Galatasaray'ın 63-58 üstünlüğü vardı. Son bölümlerde Dubljevic ve Petronyte'den gelen sayılarla Galatasaray mücadeleden 69-62 galip ayrıldı.

Mücadelede en skorer oyuncu, kaydettiği 15 sayıyla Jelena Dubljevic olurken Gintare Petronyte 12, Kaela Davis 11, Işıl Alben 10 sayıyla çift hanelere çıkan isimler oldu.

Kaynak: haberinburada