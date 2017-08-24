Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi

Galatasaray, FETÖ'cüler Kulübe Sızar Endişesiyle Üye Alım Sistemini Değiştirdi

GALATASARAY, FETÖ'CÜLER KULÜBE SIZAR ENDİŞESİYLE ÜYE ALIM SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray, kulübe FETÖ'cülerin girmemesi amacıyla üyelik sisteminde değişikliğe gitti, başvuruda bulunan herkesi tek tek mülakata almaya başladı.

Tarih : 24 Ağustos 2017, 14:20
Puan Ver : Galatasaray, Fetö'cüler Kulübe Sızar Endişesiyle Üye Alım Sistemini Değiştirdi(9/10)5

Galatasaray'da son bir yılda yaşanan bazı olaylar, kulübe üye alımında yeni bir uygulamaya gidilmesine yol açtı. Üyelik başvurusunda bulunan kişiler tek tek kulübe çağrılıyor ve Sicil Kurulu Başkanı Serdar Eker liderliğindeki bir heyet tarafından mülakata alınıyor.

Hürriyet'in haberine göre; bu görüşmede, başvuruda bulunan kişinin geçmişi, iş yaşamı ve Galatasaray'a bağlılığı ile ilgili sorular soruluyor. "Kombineniz var mı? Galatasaray kredi kartı kullanıyor musunuz?" gibi soruların da yöneltildiği mülakatın ardından adayın değerlendirmesi yapılıyor. Kulüp tarihinde bir ilk olan bu uygulamanın nedenleri ise şöyle:

FETÖ'CÜ ENDİŞESİ VAR

Galatasaray Kulübü'nde 7 üye geçtiğimiz aylarda FETÖ terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle ihraç edilmişti. Yönetim, benzer bir durumla tekrar karşılaşmak istemiyor. Bunun için de üyelik için başvuranların özel yaşamları sorgulanıyor.

DİVAN'DAKİ OLAYLAR HAREKETE GEÇİRDİ

Kulübün son yapılan divan kurulu toplantısında yaşanan tatsızlıklar… Kulüp tarihinde ilk kez yaşanan bu olaylar sonrasında birçok divan kurulu üyesi kulübü arayıp, "Sicil Kurulu üye alımında daha dikkatli davranmalı" diye şikayette bulundu.

ÜST DÜZEY İSİMLER ALINACAK

Yapılacak mülakat sayesinde, Galatasaray'a üye olmak isteyen üst düzey kariyer sahibi kişiler belirlenecek. Üye adayları ile direkt temas kurularak Galatasaray'a olan bağlılıkları artırılacak. Kombine, loca ve Galatasaray kredi kartı almaları teşvik edilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Fetö  Cüler  Kulübe  Sızar  Endişesiyle  Üye  Alım  Sistemini  Değiştirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER