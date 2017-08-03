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GALATASARAY, FERNANDO İLE TRANSFER GÖRÜŞMELERİNE BAŞLANDIĞINI KAP'A BİLDİRDİ


Galatasaray, Fernando ile Transfer Görüşmelerine Başlandığını KAP'a Bildirdi
Tarih : 03 Ağustos 2017, 16:50
Puan Ver : Galatasaray, Fernando İle Transfer Görüşmelerine Başlandığını Kap'a Bildirdi(5/10)1

Galatasaray sonunda ön liberosuna kavuştu. Sarı-Kırmızılılar, Manchester City forması giyen Fernando ile transfer görüşmelerine başlandığını borsaya bildirdi.

30 yaşındaki futbolcu bugün saat 21.30'da İstanbul'a gelecek. Fernando daha sonra Galatasaray'ın Avusturya kampına katılacak.

SELÇUK'UN PARTNERİ

Burada takım arkadaşları ve yeni hocasıyla tanışacak olan Fernando, 5 Ağustos'ta Hertha Berlin ile oynanacak hazırlık maçında sahada olmak istiyor. Porto'da yıldızını parlattıktan sonra Manchester City'ye transfer olan ve kalitesini Premier Lig'de de kanıtlayan Fernando, Cim Bom'da Selçuk'un orta sahadaki partneri olarak görev yapacak. Ancak Ndiaye'nin, Selçuk'tan formayı kapması halinde, bambaşka bir takım izleyebiliriz.

TAKIMDAKİ ÜÇÜNCÜ BREZİLYALISI OLACAK

Fernando Reges, orta sahada savunma direncini arttırma konusunda çok önemli bir hamle olarak görülüyor. Ancak Sambacı'nın hücuma katkısı oldukça düşük. Bu nedenle yanına daha hücumcu isimlerin adapte edilmesi düşünülüyor. Yeni sezonda bambaşka bir kadroyla sahneye çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan Maicon ve Mariano'dan sonra üçüncü Brezilyalı futbolcusuna kavuşacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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