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Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Galatasaray, Fenerbahçe maçında de geçerli olacak 3 maçlık biletleri satışa çıkardı. 217 liradan başlayan biletler, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Alanyaspor maçlarında geçerli olacak.

Tarih : 10 Ekim 2017, 23:00
Puan Ver : Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı(6/10)2

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbinin bilet fiyatlarıyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

3 MAÇLIK BİLET SATIŞA ÇIKTI

Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden yayınladığı açıklamada, derbi biletinin üçlü paket halinde satışa çıktığını duyurdu. Buna göre bu paketi satın alan taraftarlar, tek ücret ödeyerek Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Alanyaspor maçını stadyumdan izleyebilecek.

EN DÜŞÜK BİLET 217 LİRA

Sarı-kırmızılı taraftarlar bu paketi Beyoğlu GSStore, Aslanlı Yol gişeleri, Aktif Satış Noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satın alabilecekler.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Alanyaspor maçları için satılan üçlü paket biletlerin fiyatları şu şekilde;

Kategori 1: 1.600 TLKategori 2: 1.500 TLKategori 3: 1.200 TLKategori 4: 1.200 TLKategori 5: 1.000 TLKategori 6: 750 TLKategori 7: 560 TLKategori 8: 400 TLKategori 9: 335 TLKategori 10: 255 TLKategori 11: 217 TL

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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